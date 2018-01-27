В выходные в Беларуси будет до +5°С

В субботу, 27 января, территория Беларуси будет находится под влиянием фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по западу с дождем. Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха в утренние часы будет колебаться от -1°С по западу до -8°С по востоку, во второй половине дня повысится до 0..-6°С, по западу +1..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

В воскресенье, 28 января, погоду будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается сырая ветреная умеренно теплая погода.

Так, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Днем по западу страны местами сильный порывистый западный ветер.

Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем от -2°С по востоку до +5°С по западу.