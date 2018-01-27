Стрельба в Амстердаме: полиция отвергает версию теракта

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В центре Амстердама на улице Гроте Виттенбургер вечером в пятницу, 26 января, произошла стрельба.

В результате происшествия погиб человек. В полиции рассказали, что это подросток марокканского происхождения. По данным свидетелей, нападавших было несколько, на них были надеты маски.

Правоохранители убеждены, что речи о теракте не может быть — «это больше похоже на криминал».

В настоящее время полицейские занимаются поисками стрелявших.


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Тэги: Голландия стрельба Город: Амстердам

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