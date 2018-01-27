Бездомный кот спас от замерзания потерявшегося мальчика

Не только собаки являются друзьями людей, но и коты. В этом смогли убедиться в Калининградской области, где бездомный кот фактически спас от замерзания 13-летнего подростка.

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Как сообщили в региональном управлении полиции, эта история произошла в Краснознаменском районе.

Найденный через сутки ребенок рассказал, что в четверг вместо школы отправился к родной бабушке в Краснознаменск, чтобы сделать фотографию на паспорт. Не застав ее, он отправился пешком домой.

Пока подросток шел, быстро стемнело, и он решил переночевать в сарае, который встретил на пути. В заброшенном строении компанию подростку составил бездомный кот, который всю ночь согревал его своим теплом.

В благодарность мальчик забрал животное к себе домой и больше не расстается с ним ни на минуту. Имя коту он дал соотвествующее — «Спаситель».