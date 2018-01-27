Нацбанк установил максимум по процентным ставкам на микрозаймы

/ Экономика
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Своим постановлением № 20 от 19 января Национальный банк Беларуси установил максимальный предел по получаемым заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовую процентную ставку) по микрозаймам.

Нацбанк установил максимум по процентным ставкам на микрозаймы

Как сказано в опубликованном на pravo.by документе, предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам «не может превышать размер ставки рефинансирования, установленной Нацбанком на дату заключения договора микрозайма».

Двукратный размер ставки рефинансирования смогут использовать некоммерческие микрофинансовых организациях, которые были созданы в форме потребительского кооператива.

Нацбанк установил максимум по процентным ставкам на микрозаймы

Фото pixabay.com

Впрочем, под данные требования не попадут договоры о займах, которые были подписаны до вступления в силу постановления № 20.

Отметим, что документ вступит в законную силу с 1 апреля.


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Тэги: Нацбанк микрозаймы

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