В многоэтажке в центре Баку прогремел взрыв

Утром в субботу, 27 января, в центре Баку в районе станции метро «28 Мая» в здании на улице Диляры Алиевой прогремел взрыв.

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Как сообщается, это произошло в подвале жилого дома в канцелярском магазине площадью 500 кв. м.

В Республиканском ожоговом центре, куда был доставлен пострадавший сообщили, что состояние пострадавшего 56-летнего Махмудова Захида Шукюр оглу тяжелое — пострадавший получил «ожог 90 процентов кожного покрова», пишет AZE.az.

Как сообщил замдиректор ПО Azəriqaz Руслан Алиев, по предварительным данным взрыв произошел в результате утечки газа: «Вчера на территории проводились земляные работы, в ходе которых был поврежден газопровод, именно по этой причине произошел взрыв».

Из-за происшествия была приостановлена подача газа около 1000 абонентам, отмечает sputnik.az.