Фотофакт. В Могилеве ночью «Шкода» влетела в гипермаркет
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В Могилеве в ночь на 27 января автомобиль «Шкода-Октавиа» въехал в двери гипермаркета «Е-Сити». Пострадавших нет.
Как сообщил БелаПАН начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский, ДТП произошло около полуночи.
«Девушка 1990 года рождения не справилась с управлением. Автомобиль наскочил на полусферический ограничитель парковки, снес знак пешеходного перехода и въехал в двери гипермаркета. Никто не пострадал», — рассказал представитель областной ГАИ.
По его словам, водитель согласилась с тем, что нарушила правила дорожного движения, и оплатила штраф на месте.
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