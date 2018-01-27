Фотофакт. В Могилеве ночью «Шкода» влетела в гипермаркет

/ Происшествия
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В Могилеве в ночь на 27 января автомобиль «Шкода-Октавиа» въехал в двери гипермаркета «Е-Сити». Пострадавших нет.

В Могилеве ночью «Шкода» влетела в гипермаркет

Как сообщил БелаПАН начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский, ДТП произошло около полуночи.

«Девушка 1990 года рождения не справилась с управлением. Автомобиль наскочил на полусферический ограничитель парковки, снес знак пешеходного перехода и въехал в двери гипермаркета. Никто не пострадал», — рассказал представитель областной ГАИ.

По его словам, водитель согласилась с тем, что нарушила правила дорожного движения, и оплатила штраф на месте.


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Тэги: ДТП Персона: Евгений Жилинский Город: Могилев

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