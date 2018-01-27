В ЛДП утверждают, что их выдвиженцы не являются «дублерами» провластных кандидатов

Бороться за власть политические партии должны сначала через участие в местных выборах. Об этом заявил первый заместитель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, выступая 27 января на конгрессе партийных кандидатов.

По его словам, представители партии участвуют в выборах, чтобы победить в них. ЛДП, по его словам, борется за власть через участие в выборах.

«Я был удивлен, что некоторые оппозиционные партии даже через интернет призывали участвовать различных активистов как в качестве кандидатов в депутаты, так и наблюдателями», — сказал он.

На сегодня участие партий в местных выборах стало закономерным итогом парламентских выборов 2016 года, сказал Гайдукевич, пишет БелаПАН. По его словам, ЛДП всегда говорила, что партии должны участвовать в выборах, поэтому количество кандидатов у партии на местных и увеличилось.

«Сейчас оппозиционные партии говорят, что в выборах участвовать надо. Но они не могут выдвинуть большее количество кандидатов, чем мы. Все оппозиционные партии выдвинули меньше кандидатов, чем ЛДП. Хотя участие в местных выборах является подготовкой к предстоящим парламентской и президентской кампаниям», — сказал Гайдукевич.

При этом он опровергает сообщения в СМИ, что кандидаты в ЛДП выдвинулись большим числом для того, чтобы быть удобным «дублером» провластных кандидатов.

«Мы — настоящая конструктивная оппозиционная партия, которая имеет отличное от власти мнение. Мы выступаем на независимость страны», — подчеркнул Гайдукевич.

По данным Центризбиркома, кандидатами в депутаты по стране от ЛДП зарегистрировано 228 человек (больше только у Коммунистической партии Беларуси — 409). При этом кандидатами в депутаты от ЛДП в Минский городской совет зарегистрировано, по официальным данным, 49 человек.