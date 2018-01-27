Кандидат в президенты Финляндии: Минские договоренности — хорошая основа для разрешения кризиса в Украине

Минские договоренности являются хорошей основой для урегулирования кризиса на востоке Украины. Об этом заявил кандидат в президенты Финляндии от партии «Зеленых» Пекка Хаависто 27 января на встрече с журналистами из Беларуси, России и Украины.

«Очень важно, чтобы международное сообщество обратило внимание на урегулирование кризиса на востоке Украины, — сказал он. — Важно содействовать выполнению минских договоренностей, чтобы Россия и Украина смогли найти решение имеющихся вопросов и чтобы все обязательства были выполнены».

По его словам, если для выполнения минских договоренностей потребуется проведение дополнительных встреч, переговоров, конференций, создания миротворческих сил, то Финляндия и другие страны должны этому содействовать.

«Если меня изберут президентом, я буду в тесном контакте с президентами Путиным и Порошенко предлагать наше содействие», — сказал Хаависто.

На просьбу БелаПАН прокомментировать предложение главы Казахстана Нурсултана Назарбаева перенести переговоры в Астану, Хаависто сказал: «Мы очень благодарны Минску и Беларуси за то, что была проделана такая работа и предоставлена площадка для переговоров. То, что стороны конфликта сели за стол переговоров, является большим достижением. Если нужна помощь в процессе, то нужно мобилизовать все силы и оказать содействие. Но это не означает, что минский процесс провален. Это основа для дальнейшей работы, и именно здесь мы должны предлагать свою помощь».