Каролин Возняцки выиграла Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки одержала победу в финальном поединке женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.

В главном матче первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» скандинавская теннисистка взяла верх над румынкой Симоной Халеп. Для победы Каролин понадобилось 2 часа 49 минут — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Это первая виктория датчанки на турнирах «Большого шлема». Победа принесла ей 4 млн долларов призовых и 2 тысячи зачетных очков в рейтинг WTА.

Триумф на кортах Мельбурна позволит Возняцки со следующей недели возглавить мировой женский рейтинг.

Напомним, в конце 2010 года на тот момент первая ракетка Каролин Возняцки приезжала в Минск, где 19 декабря провела благотворительный поединок с Викторией Азаренко (занимала тогда 10-е место), все средства от которого были перечислены в Республиканский центр детской онкологии и гематологии в Боровлянах, который спортсменки посетили в первой половине дня.

В ходе этого визита Виктория и Каролин вывели на корт Александра Лукашенко, с которым несколько минут обменивались ударами.