Белорусам впервые присвоено звание защитника дикой природы Nature'sHero

Крупнейшая международная природоохранная организация BirdLife International (BirdLife) впервые присвоила белорусам звание защитников дикой природы — Nature'sHero».

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Чествование номинантов состоялось 27 января в Минске на ХХІ съезде общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), пишет БелаПАН.

По словам директора АПБ Александра Винчевского, организация BirdLife International, чьим национальным партнером АПБ является с 2005 года, недавно приняла решение предложить каждой стране-партнеру выделить трех своих номинантов на это почетное звание. Он отметил, что кандидатов по всей стране для выбора советом АПБ было немало.

В итоге BirdLife утвердила и удостоила этого почетного звания за выдающуюся и самоотверженную природоохранную работу на национальном и местном уровне трех белорусских любителей природы.

Один из них — орнитолог, член Центрального совета АПБ который уже 50 лет изучает птиц. Он залезает на высокие деревья в лесах и на болотах, чтобы исследовать состояние популяции хищных птиц, и устанавливает для них искусственные гнезда.

Второй защитник — старший государственный инспектор охраны животного и растительного мира Туровской межрайонной инспекции Михаил Ермолич. Весной 2017 года он задержал группу иностранных браконьеров, которые отстреливали уток в период размножения и оштрафовал их на 75 тыс. евро. После этого незаконная весенняя охота иностранцев на Припяти прекратилась.

Третий национальный герой — фотоохотник, выпускник биофака БГУ Николай Воробей. В 2010 году он был тяжело ранен из огнестрельного оружия при попытке задержать браконьера в заказнике «Выгонощанское».

С 2018 года звание Nature’sHero в Беларуси будут присуждать ежегодно отдельным людям либо группам активистов.

BirdLife International (BirdLife) была создана в Лондоне в 1922 году. Она представляет собой всемирное партнерство природоохранных организаций, объединившихся ради сохранения птиц, их естественных мест обитания, мирового биоразнообразия и охраны окружающей среды.

Организация базируется в Кембридже, однако имеет региональные секретариаты на всех других континентах. По уставу, в каждой стране у нее может быть только один партнер. Сейчас их насчитывается более 120. В 2007 году BirdLife International запустила масштабную кампанию по спасению вымирающих видов птиц. Стоимость проекта составила около 40 миллионов долларов. Президентом организации сегодня является принцесса Такамадо, член японской императорской семьи.