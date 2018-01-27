В Гомеле кандидат в депутаты проводит пикеты против «беспредела милиции»

В Гомеле кандидат в депутаты областного и городского советов, журналист-фрилансер Константин Жуковский начал проведение серии «информационно-профилактических» пикетов, направленных на предупреждение нарушения законодательства работниками правоохранительных органов.

Жуковский зарегистрирован кандидатом в депутаты Гомельского горсовета по Головацкому округу № 36 и областного совета по Мазуровскому округу № 20, пишет БелаПАН.

Первый пикет кандидат в депутаты провел 27 января у здания ГАИ, разметив там растяжку с надписью «Закон как дышло» и бело-красно-белый флаг. Он пояснил, что не имеет иллюзии насчет честных выборов, особенно подсчета голосов, поэтому не имеет амбиций победить в избирательной кампании. Время, отведенное для агитации, кандидат намерен использовать для проведения информационной кампании.

«Сегодня мы проводим пикет у здания ГАИ, потому что как я, так и другие граждане встречались с недобросовестными сотрудниками данного ведомства. Зачастую сотрудники ГАИ ловят людей, пользуясь их незнанием законов, и штрафуют по максимуму. Не все такие, но наша цель — показать, что есть «оборотни в погонах», и им не место в правоохранительных структурах», — объяснил кандидат в депутаты.

С ним на пикете присутствовал местный житель, видеоблогер Павел Савельев, который не раз имел конфликтные ситуации с сотрудниками ГАИ. Последний раз Госавтоинспекция составила на него административные протоколы за нарушение ПДД, но суд оправдал гомельчанина.

Также Жуковский намерен провести пикет у частного дома, где живет сотрудник ГАИ, который летом 2017 года задержал журналиста-фрилансера. При этом инспекторы применили силу и приковали его наручниками к дереву.

«Этот сотрудник ГАИ не заказывал пикет, не подавал на него заявку, но мы проведем выездной пикет у его дома, чтобы его соседи знали, кто живет с ними рядом», — добавил Жуковский.

30 января он намерен провести пикет у здания областного суда, где в это время будет проходить заседание по резонансному делу жителя Мозыря Андрея Рабешко, который нанес ножевые ранения сотрудникам ОМОНа и ГУБОП.

«Мое личное мнение таково, что люди без формы, в масках, не представившись, ворвались в дом к Рабешко, и он был вынужден защищать себя и семью. Наши пикеты направлены против беспредела милиции», — отметил кандидат в депутаты.

Также на массовых мероприятиях Жуковский намерен транслировать различные видео, на которых зафиксированы факты нарушения закона некоторыми сотрудниками милиции.

Пикет у здания ГАИ 27 января прошел без инцидентов, его проведению никто не мешал