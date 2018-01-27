ЛДП поддерживает внешнюю политику власти, — Гайдукевич

Никто, кроме самих белорусов, не будет думать о том, как по-настоящему отстаивать интересы страны. Об этом заявил первый заместитель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, выступая 27 января на конгрессе партийных кандидатов на выборах в местные советы.



«Выезжая за пределы страны, каждый белорус должен отстаивать интересы нашей страны. Только так можно отстаивать интересы Беларуси, какие бы ни были у них взгляды о внутриполитической ситуации в стране», — приводит БелаПАН слова политика.

По мнению Гайдукевича, те политические партии, которые получают зарубежные гранты, не будут «патриотами страны». «Поэтому мы не будем с ними сотрудничать», — отметил он.

ЛДП, продолжил политик, поддерживает внешнюю политику нынешней власти Беларуси. «Мы ее поддерживаем. Только так надо себя вести, кто бы нас ни критиковал», — сказал он.

При этом он поддержал сегодняшнюю политику официального Минска в отношении Украины и ее конфликта с Россией. «Мы должны вести себя именно так», — подчеркнул политик.

Гайдукевич «видит противостояние» Евросоюза и России, а также роль в этом Беларуси. «Она уникальная. Это выгодно двум сторонам. Мы можем стать одной из сильнейших стран Восточной Европы», — считает он.