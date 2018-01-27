Лебедько: самое худшее, что может быть завтра, — это кляп во рту каждого гражданина

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько на сегодняшнем пикете на площади перед Комаровским рынком в рамках агитационной кампании члена ОГП Николая Козлова отметил, что задача партии на местных выборах заключается «не только в том, чтобы показать своих достойных кандидатов в депутаты, но и заявить о больных для общества проблемах».

«Политика, которую власти проводят в отношении независимых медиа, является одной из проблем сегодняшнего дня, — считает он. — Своим пикетом мы выражаем солидарность и с заблокированной «Хартией», и с «Белорусским партизаном», который после закрытия был вынужден поменять «место жительства», и с «Белсатом», журналистов которого судят буквально каждый месяц, а это фактически репрессии».

«Никто не знает, кто пострадает следующим. Самое худшее, что может быть завтра, — это кляп во рту каждого гражданина. А ведь то, откуда человек черпает информацию, влияет на его мировоззрение и отношение к окружающей действительности. Если останутся только «Советская Белоруссия», государственное ТВ и радио, то это будет означать полное возвращение в советское прошлое», — приводит БелаПАН слова Лебедько.