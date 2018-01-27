Теракт в Кабуле: погибли почти сто человек

В результате взрыва кареты «скорой помощи» на контрольно-пропускном пункте у бывшего здания Министерства иностранных дел Афганистана в центре Кабула погибло почти сто человек. «Адская машина» была приведена в действие в субботу, 27 января.

Как отмечают СМИ, террорист-смертник нагрузил машину «скорой» взрывчаткой. Полицейские и сотрудники службы безопасности не обратили на нее особого внимания, так как рядом находится больница. Это дало террористу возможность проехать через КПП на улицу в дипломатическом квартале, закрытую для обычного транспорта.

Смертник заявил на первом КПП, что везет пациента в больницу — его пропустили. Когда же его остановили на втором КПП, он привел механизм в действие.

В настоящее время правоохранители по подозрению в причастности к теракту задержали четырех человек.

По первоначальным данным, в результате теракта погибли 95 человек, а еще 158 были ранены.

Также отмечается, что взрыв был очень мощным — волной были выбиты окна в радиусе нескольких сотен метров.