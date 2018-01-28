«Ахова птушак Бацькаўшчыны» выпустит приложение для определения птиц

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) планирует выпустить в 2018 году мобильное приложение «Определитель птиц Беларуси».

«С помощью приложения вы сможете опознать увиденную в лесу или городе птицу. Для этого нужно ввести ее особые приметы, размеры, цвет в приложение, и оно из базы данных выдаст несколько вариантов наиболее подходящих под описание птиц. Из предложенных вариантов вы уже узнаете и выберете свою», — рассказал БелаПАН директор АПБ Александр Винчевский.

Приложение разрабатывается совместно с компанией EPAM и партнерами в ПРООН и ЕС.