В плей-офф отбора мужского ЧМ-2019 по гандболу Беларусь сыграет с Австрией

В плей-офф за право сыграть в финальной стадии мужского чемпионата мира по гандболу 2019 года сборная Беларуси сыграет с командой Австрии.

Жеребьевка решающего отборочного раунда прошла накануне в Загребе. Чемпионат мира пройдет в Германии и Дании 9-27 января будущего года.

Первый матч плей-офф Беларусь — Австрия пройдет 8 июня в Минске, ответный — в период с 12 по 14 июня на площадке австрийцев.

Совсем недавно сборные Беларуси и Австрии играли на континентальном первенстве в Хорватии и тогда успех был на стороне команды Юрия Шевцова — 27:26, отмечает БЕЛТА.

Составы остальных пар плей-офф: Сербия — Португалия, Литва — Исландия, Чехия — Россия, Словения — Венгрия, Македония — Румыния, Норвегия - Босния и Герцеговина или Швейцария, Хорватия — Черногория, Нидерланды — Испания или Швеция.

Без отбора на чемпионат мира попали хозяева турнира Германия и Дания, действующий чемпион Франция. Еще одну путевку получит победитель сегодняшнего финала чемпионата Европы между Испанией и Швецией.