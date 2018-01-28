В Витебске подожгли автомобиль известного видеоблогера

Возгорание автомобиля произошло около полуночи 26 января в Витебске на стоянке у дома № 7 по улице Чкалова. Горел «Фольксваген Пассат». Огонь повредил переднюю левую часть и моторный отсек автомобиля.

Как сообщает МЧС, основная версия возгорания — поджог.

«Народныя навіны Віцебска» отмечают, что «Фольксваген» оформлен на 26-летнюю безработную жительницу Витебска, но реально принадлежит местному видеоблогеру Евгению Кулешову, известному скандалами с СТО.

О том, что это его автомобиль подожгли, Евгений Кулешов, написал на своей странице «Вконтакте». Также он пообещал позже опубликовать видеоролик о произошедшем.

Пострадавший автомобиль Кулешов уже выставил на продажу за 12 000 рублей.

Канал Кулешова на YouTube зарегистрирован в 2012 году, сейчас у него более 135 тысяч подписчиков, а ролики просмотрели более 33 миллионов раз. Популярность видеоблогера основана на жесткой критике ряда СТО, в результате чего у него часто возникали конфликты.