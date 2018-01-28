Nissan научила домашние тапочки «парковаться»

Nissan — возможно, не самый лучший производитель обуви в мире, но ее обувь не стоит без дела, когда ее не носят. Вместо этого она сама «паркуется» там, где положено стоять, соблюдая порядок и гармонию в доме, сообщает hi-tech.mail.ru.

Успокоим вас — Nissan не планирует отказаться от производства автомобилей в пользу тапочек. «Умная» обувь призвана обратить внимание на технологию автономной парковки, которую компания предлагает в своих автомобилях, в том числе, в новом Nissan Leaf. Технология ProPILOT Park позволяет машине полностью самостоятельно занять место на парковке. Прямо как этим тапочкам.

По сути, система использует почти тот же набор датчиков и алгоритмов, что и система полностью беспилотного управления. Так что с учетом использования адаптивного круиз-контроля, системы контроля полосы и других, до настоящего беспилотника Nissan уже рукой подать.

Также недавно Nissan показала неинвазивную волновую сканирующую гарнитуру, которая может контролировать активность мозга водителя, помогая определить, насколько расслаблен или напряжен водитель или пассажир.Таким образом, если водитель и пассажиры нервничают, то беспилотный автомобиль может стать более осторожным на дороге. Или наоборот, если они торопятся, автомобиль начнет двигаться более «агрессивно».

«Умные» тапочки работают во многом как беспилотники, и содержат датчики, движок (и крошечные колеса!), которые отправляют их в исходное положение одним нажатием дистанционной кнопки.

Фото и видео: Nissan