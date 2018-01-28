Уровень преступности в Минске снизился в прошлом году на 12,2%

Благодаря профилактическим мерам в Минске в прошлом году достигнуто снижение уровня преступности на 12,2% при одновременном увеличении процента раскрываемости совершенных противоправных деяний. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Беларуси.

В столице сократилось число зарегистрированных особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших, разбоев, краж и хулиганств.

Снизился уровень рецидивной и подростковой преступности, меньше было совершено преступлений в общественных местах, группой лиц, неработающими и неучащимися.

В результате оптимизированной системы наказаний значительно сократился удельный вес осужденных к лишению свободы, чаще стали назначаться общественные и исправительные работы, штраф.

Что касается негатива, то почти треть убийств и покушений на них в Минске совершены лицами, имеющими судимость. Отмечен рост преступлений, среди которых и умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий не уменьшилось число погибших в них.