В Чехии запретили бесплатные полиэтиленовые пакеты

Сегодня на одного чеха в год приходится около 300 полиэтиленовых пакетов. Благодаря новому закону это количество планируют снизить в три раза.

Бесплатных полиэтиленовых пакетов больше не будет. Теперь во всех магазинах Чехии их нужно покупать, как и любую другую продукцию. Это предусматривает закон. Стоимость одного пакетика в зависимости от толщины в переводе на белорусские деньги — от десяти копеек.

Как сообщает Сегодня, главная цель нового закона — уменьшить использование полиэтилена и, следовательно, загрязнение окружающей среды. Тем, кто нарушит закон, грозит штраф — почти 20 тысяч евро.

Теперь даже крупы, конфеты или специи в самом магазине не фасуют, а выставляют в специальных боксах. Нужен пакет — покупайте. Бесплатные лишь для хлебобулочных изделий, овощей и фруктов.

«На самом деле — такая практика наиболее эффективная и является лучшим решением, чем модернизация переработки отходов. Правда, на осознание этого обществу понадобилось около сорока лет», — говорит представитель компании по изготовлению продуктовых боксов Петр Бака.

Запрет касается даже магазинов одежды и обуви. Главная цель — уменьшить использование полиэтилена и, следовательно, загрязнение окружающей среды.

«Благодаря тому, что торговые сети ввели плату за употребление пакетов, их использование сократилось более чем на 50%», — отмечает министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец.

Официальная статистика говорит — сегодня на одного чеха в год приходится около 300 полиэтиленовых пакетов. Цель нового закона — снизить этот показатель в три раза уже в следующем году.

Ранее ввели запрет на полиэтиленовые пакеты во Франции, Бельгии, Кении и других странах, а в ряде стран, например, в Эстонии, существенно ограничили их оборот.

Фото: Vary-info.ru