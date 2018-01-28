Фотофакт. Первая часть белорусской сборной прибыла в олимпийский Пхенчхан

Передовая группа белорусской олимпийской команды прибыла в Пхенчхан и начала обживаться в Олимпийской деревне.

Как сообщил пресс-службе Министерства спорта и туризма шеф белорусской миссии Александр Барауля, дорога из Минска к столице зимних Игр преодолена успешно, «без приключений и точно по расписанию».

«Летели через Абу-Даби на Сеул, а уже оттуда через три часа нас привезли в комфортном автобусе в Пхенчхан. Первые впечатления хорошие. В Олимпийской деревне все расположено компактно, удобно. Встречают очень приветливо, помогают во всем разобраться, сориентироваться».

По словам главы миссии, условия проживания прекрасные — гораздо лучше, чем в Рио-де-Жанейро. Если в Бразилии передовая группа и даже прилетевшие чуть позже спортсмены и тренеры сами наводили порядок в комнатах, то здесь абсолютно все готово к приему гостей.

В то же время белорусы ощутили, насколько в Пхенчхане холодно и ветрено. «Пока дошли от call-центра до своего дома, а это каких-то 300-400 метров, основательно продрогли. На улице градусов 8-9 мороза, а по ощущениям раза в два холоднее», рассказал Барауля.

Весь груз команды уже на месте — после того, как он будет разобран, члены белорусской делегации займутся обустройством штаба и медицинского блока. Завтра, 29 января, должна пройти официальная процедура аккредитации.

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в семи видах спорта по 15 дисциплинам.

Беларусь будут представлять 28 спортсменов, которые выступят в шести видах спорта.

Фото: Министерства спорта и туризма Беларуси.