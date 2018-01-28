В Швеции скончался создатель компании IKEA Ингвар Кампрад

В Швеции на 92-м году жизни умер создатель компании IKEA Ингвар Кампрад, передает Росбалт со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в компании, Кампрад умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января.

Ингвар основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца. Заниматься бизнесом он начал еще в детском возрасте, продавая соседям спички. Впоследствии продавал рыбу, рождественские украшения, семена, шариковые ручки и карандаши.

В аббревиатуре ИКЕА Ингвар зашифровал заглавные буквы своего имени, фамилии, фермы, где он родился, и деревни, где вырос.

Отличался предельной бережливостью. В одном из своих интервью рассказал, что машине, которую он водит, уже 15 лет, что он всегда летает экономклассом и что от своих подчиненных требует использовать обе стороны листа бумаги. Вся мебель в его доме — из магазина ИКЕА, за исключением «старого кресла и прекрасных напольных часов». Он рассказывал, что 32 года пользуется одним и тем же креслом.

Несколько лет назад патриарх формально отошел от дел, передав сыновьям свою торговую империю, состоящую из 180 магазинов более чем в 30 странах мира. Кампрад гордился, когда его сравнивали с Генри Фордом: он считал, что, как и Форд, сделал доступными для большинства населения товары, которые раньше относились к предметам роскоши.

Кампрад до самой смерти был председателем зарегистрированного в Нидерландах благотворительного фонда Stichting INGKA Foundation. Фонд считается богатейшей в мире благотворительной организацией, ее активы достигают 36 миллиардов долларов.

Фото: tharawat-magazine.com