Средняя зарплата в Минске в декабре 2017 года выросла более чем на 200 рублей

В Минске начисленная средняя зарплата в декабре 2017 года составила 1.360,4 рубля, что на 208,5 рубля больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные официальной статистики.

В ноябре рост зарплаты составил 60 копеек, октябре — 14,2 рубля после падения в течение предыдущих трех месяцев.

При этом реальная зарплата (с учетом роста цен) в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го выросла на 12,1%, сообщает главное статистическое управление столицы.

Самую высокую зарплату в Минске по-прежнему получают IT-специалисты. В декабре 2017 года средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 3.981,9 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники: воздушного транспорта — 2.158,8 рубля; финансового и страхового сектора — 2.124,1; химической промышленности — 1.828,2; телекоммуникационной сферы — 1.814,8; ученые — 1.739,9; архитекторы, бухгалтеры и юристы — 1.634; занятые в нефтепереработке — 1.600; оптовики — 1.575,9; специалисты по ремонту машин и оборудования — 1.408,5; энергетической сферы — 1.387,9; работники фармацевтической промышленности — 1.346,1 рубля.

Самая низкая зарплата в столице у социальных работников (711,1 рубля) и работников библиотек, архивов, музеев (706,4 рубля).

По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов традиционно была в Минске; самой низкой была зарплата в Витебской области — 836,1 рубля. Далее по мере возрастания зарплаты следуют Могилевская область (854,6), Гомельская (893), Гродненская (894,4), Брестская (899,1), Минская (967,1).

Как отмечают эксперты, значительная разница между средней зарплатой в столице и регионах связана с тем, что в Минске сосредоточены основные финансовые ресурсы, банки, сконцентрированы высшие управленческие кадры, много оптовых и IT-компаний, сильно развита сфера услуг и работает большое количество предпринимателей.

Фото: БЕЛТА