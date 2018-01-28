В Москве во время акции «Забастовка избирателей» задержан Алексей Навальный

Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время акции «Забастовка избирателей». Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его «отбивать [у полиции] не надо», сообщает портал meduza.io.

Навального задержали на подходе к Пушкинской площади, перед этим он в течение нескольких минут шел в толпе сторонников по обочине Тверской улицы.

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

Ранее на акциях «Забастовка избирателей» по всей России 28 января задержали около 90 человек. До задержания Навального в Москве полиция не задерживала других активистов на Тверской улице.

Утром полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией Навального. Там вскрыли входную дверь под предлогом поступившего звонка о якобы заложенной бомбе.

Фото: Евгений Фельдман для кампании Навального