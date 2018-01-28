В УЕФА не исключают запрет игры головой в детских футбольных командах

УЕФА может запретить игру головой в детских футбольных командах, если будет доказано, что такие удары приводят к повреждениям мозга, которые повышают риск развития слабоумия в зрелом возрасте. Об этом сообщает meduza.io со ссылкой на The Daily Telegraph.

Отвечая на вопрос, может ли УЕФА ввести такой запрет, президент организации Александер Чеферин заявил: «Конечно, мы должны относиться к этому серьезно. Если будет точно установлено, что существует вред, особенно для детей, нам придется принять суровые меры».

«Если посмотреть на другие виды спорта, становится страшно от того, что может случиться — в боксе или даже ММА. Это проблема для многих видов спорта, включая футбол», — сказал президент УЕФА (англ. яз.).

The Daily Telegraph

УЕФА в начале 2017 года начал исследование, которое должно показать, влияют ли удары головой в футболе к долговременным повреждениям мозга.

В США с 2016 года запретили удары головой в командах, за которые выступают дети до 11 лет.

Фото: Krasgmu.net