Билл Гейтс субсидировал исследования по созданию идеальной коровы

Миллиардер Билл Гейтс пожертвовал деньги на генетические исследования, которые должны привести к созданию идеальной коровы.

Как сообщает РБК со ссылкой на Business Insider, фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 40 млн долларов организации GALVmed из Эдинбурга, которая занимается разработкой вакцин для домашнего скота и генетическими исследованиями. Выделенные миллиардером деньги должны пойти на создание идеальной коровы.

Как рассчитывает Гейтс, новая корова будет давать не меньше молока, чем обычная корова в Европе, но зато будет лучше переносить жару. «Это будет корова, которая будет продуктивней в четыре раза», — предположил он.

Подробно рассказать о своей программе улучшения генетики коров Гейтс намерен в Эдинбурге. Перед визитом туда миллиардер дал интервью, в котором назвал Великобританию лидером в области инноваций, способствующей улучшению уровня жизни в беднейших регионах планеты.

При этом Гейтс не согласился с учеными, которые считают, что генномодифицированные коровы не улучшат мир, а будут способствовать дальнейшему ухудшению климата.

В ноябре прошлого года Гейтс объявил о намерении пожертвовать 100 млн долларов для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Он отметил, что пока не существует лечения, которое смогло бы замедлить развитие этого заболевания, несмотря на десятки лет научных исследований. Однако если на исследования будет направлено еще больше денег, то лечение в дальнейшем можно будет найти. «Надеюсь, что через десять лет у нас появятся мощные препараты, но, возможно, этого не произойдет», — сказал бизнесмен.

На снимке — Билл и Мелинда Гейтс. Фото: wiki-org.ru