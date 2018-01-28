В питерском хостеле обнаружен труп 42-летнего белоруса со следами насилия

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В хостеле «Нельсон» в Санкт-Петербурге обнаружено тело 42-летнего гражданина Беларуси.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на местный телевизионный «Пятый канал», днем 27 января в управление МВД по Адмиралтейскому району поступило сообщение из хостела. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в одной из комнат тело мужчины с гематомами и кровоподтеками на лице и руках. Погибшим оказался 42-летний приезжий из Беларуси.

Причины его смерти сейчас устанавливают следователи — тело мужчины направлено в морг для проведения судмедэкспертизы.


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Тэги: убийство белоруса Город: Санкт-Петербург

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