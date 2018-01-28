Видеоэкстрим. Для «познания русской души» японец окунулся в водоем при минус 60

Видео с японцем, который окунулся в водоем при экстремально низкой температуре, набирает популярность в Сети. Ролик за три дня посмотрели почти четверть миллиона раз, сообщает портал korrespondent.net.

Японец окунулся в водоем села Оймякон в Якутии при экстремально низкой температуре — минус 60 градусов Цельсия. В видеосюжете показан японский турист, который в одних плавках выбегает из автомобиля и окунается в расположенный рядом водоем. Эти действия сопровождаются его бурными криками и возгласами.

Мужчина признался, что решился на столь экстремальный шаг, чтобы «познать русскую душу».

Фото: YouTube/ SevenDays