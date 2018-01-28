Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на 30 и 31 января

Белгидромет объявил на 30 и 31 января штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По информации МЧС, 30 января, во вторник, ночью по юго-западной половине, днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15—20 м/с, днем по западу до 22 м/с. В ночные и утренние часы 31 января, в среду, на большей части страны сохранится ветер порывами 15—20 м/с.

В Минске 30 января утром и днем ожидается усиление ветра порывами 15—20 м/с. 31 января в столице в ночные и утренние часы сохранится сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Фото: rating-news.ru