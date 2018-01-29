Саули Ниинистё переизбран на пост президента Финляндии

Опубликованные Министерством юстиции Финляндии данные свидетельствуют о том, что действующий глава государства Саули Ниинистё переизбран на пост президента страны Суоми.

Как сообщается, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он заручился поддержкой 62,6% голосов избирателей.

Его конкуренты значительно отстали: кандидат от оппозиционного «Союза зеленых» Пекка Хаависто набрал 12,4%, а представительница партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари — 6%.

Эксперты отмечают, что такого внушительного отрыва на президентских выборах в Финляндии не было два десятилетия.

По мнению политологов, на популярность Ниистё сработали успехи во внешней политике: активному стороннику Запада и критику России удается сохранить добрососедские отношения с Москвой.

Инаугурация нового президента запланирована на 1 февраля.