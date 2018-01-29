В Беларусь пришло тепло: в понедельник будет до +8°C

Сегодня в Беларуси будет по-весеннему тепло. По данным Гидрометцентра в понедельник в стране будет облачная с прояснениями погода.

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На большей части территории ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. Утром по востоку местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный порывистый, по западу страны местами — сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до 0..+5°C, а по юго-западу — до +6..+8°C.

В столице ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), их вероятность составляет 80-90%.

В течение дня температура воздуха будет колебаться около +3°C.