«Белая Русь» нацелилась на финансовые гранты

Новый председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько объяснил, почему против того, чтобы общественное объединение становилось партией.

«Партийная жизнь и вообще цель любой партии — приход к власти. У «Белой Руси» такой цели нет, — заявил он в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 28 января. — Более того, она не может быть и партией власти, потому что резервы общественного объединения еще не исчерпаны».

По словам Геннадия Давыдько, с общественной организацией охотнее ведут диалог зарубежные партнеры, пишет БелаПАН. «Общественной организации проще претендовать на финансовые гранты, например, по экологии, по здоровью», — отметил он.

«Мы активно участвуем в политической жизни, только участием в выборах, поддерживая кандидатов в депутаты. Наше объединение отличается тем, что оно все-таки ориентировано на активное продвижение государственных интересов. Вот в этом оно несколько похоже на партию», — сказал председатель РОО. Поэтому, по его словам, вокруг «Белой Руси» и складывается такая атмосфера, что она вот-вот может стать партией.

Касаясь ближайших планов организации, Давыдько рассказал: «Попытаемся посмотреть на картину нашей общественной и политической жизни по-современному, усилить свое интернет-присутствие. Будет пытаться очень сильно присутствовать информационно в регионах, в столице, естественно».

Председателем РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько был избран на отчетно-выборном съезде 19 января.