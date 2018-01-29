Ревнивая пенсионерка из Круглянского района облила бензином и подожгла бывшего мужа

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Бытовая ссора на почве ревности едва не привела к трагедии в Круглянском районе, сообщили в понедельник правоохранители.

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По их данным, днем в минувший четверг в деревне Волконосово в своем доме 65-летняя пенсионерка, в ссоре из ревности, после совместного распития спиртных напитков, облила бензином и подожгла совместно проживающего бывшего мужа.

Мужчина был госпитализирован. В отношении ревнивицы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство).


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Тэги: покушение на убийство ревность Город: Круглое

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