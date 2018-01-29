«Эта победа — свидетельство ваших заслуг». Лукашенко поздравил Земана с переизбранием президентом Чехии

Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии.

«Эта победа свидетельствует о признании чешским народом ваших заслуг. Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении взаимовыгодных отношений с Чехией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате. «Надеюсь на продолжение конструктивного белорусско-чешского диалога», — отметил он.

Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей (2,85 млн человек). Его соперник, экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, получил 48,63% голосов (2,7 млн). Окончательные результаты голосования обнародовало республиканское статистическое управление. Инаугурация Милоша Земана состоится 8 марта, пишет БелаПАН.

Фото пресс-служба президента Чехии