На ферме в Узденском районе на пожаре спасли 186 коров

Пожар произошел днем в воскресенье, 28 января, в деревне Пырашево (Узденский район).

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Позвонивший в РОЧС сторож предприятия сообщил, что из окна молочно-товарной фермы идет дым.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели открытое пламя. Работники МЧС совместно с представителями хозяйства эвакуировали 186 коров.

Как сообщается, огонь повредил стены и перекрытие в помещении фермы, уничтожил два электрических насоса.

В качестве причины, которая привела к возгоранию, рассматривается версия о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, всего за минувшие дежурные сутки произошли 24 чрезвычайные ситуации техногенного характера. Были уничтожены два строения и две единицы техники. Повреждены 17 строений и одна единица техники.