Страшное ДТП под Воложином: погибли женщина-водитель и двое ее малолетних детей

Страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека погибли и двое получили травмы произошло в воскресенье, 28 января, под Воложином на 62-м километре автодороги Минск — Ошмяны — граница Литвы.

Как сообщили в управлении ГАИ МВД Беларуси, около 17:15 женщина-водитель 1982 года рождения, управляя «Опелем Зафирой», двигаясь в направлении Минска, при совершении маневра обгона выехала на полосу встречного движения, не убедившись, что она свободна. При попытке вернуться на свою полосу водитель зацепила правую по ходу своего движения обочину, не справилась с управлением. Легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения под двигавшийся в направлении Ошмян автопоезд, пишет БелаПАН.

В результате аварии водитель «Опеля» и двое ее детей — девочка 2007 года рождения и мальчик 2005 года рождения — погибли.

Еще двое детей водителя — девочки 2012 и 2014 годов рождения, — находившиеся на втором ряду задних пассажирских сидений, получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию Воложинской центральной районной больницы.

Стаж вождения водителя легкового автомобиля составлял три года. На машине были установлены всесезонные шины. Все участники дорожного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, а выжившие малолетние находились в детских удерживающих устройствах.