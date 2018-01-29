Нефть марки Brent торгуется выше 70 долларов за баррель

Мировые цены на «черное золото» хоть и демонстрируют утром в понедельник, 29 января, некоторое падение продолжают торговаться на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствуют данные электронных бирж.

Так, нефть марки Brent теряет в цене 0,31%, но продолжает держаться выше отметки в 70 долларов — утром она торгуется на рубеже 70,30 доллара за баррель.

Теряет и легкая нефть марки WTI. Минус составляет 0,03% — 66,12 доллара за баррель.