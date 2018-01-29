Подстрекатель к даче взяток якобы сотрудникам ДФР предстанет перед судом

В Минске окончено следствие по делу в отношении 40-летнего мужчины о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова, обвиняемый с сентября по октябрь 2017 года вводил в заблуждение директора частной компании и его заместителя о возможности за материальное вознаграждение прекращения проверки финансово-экономической деятельности сотрудниками департамента финансовых расследований КГК.

В действительности фигурант не мог влиять на ход рассмотрения материалов проверки. Несмотря на это, он убедил предпринимателей в необходимости передачи ему 1.000 долларов якобы для должностных лиц проверяющих органов.

Вскоре оперативный сотрудник, проводивший разбирательство, сообщил директору о завершении проверки. Вместе с тем обвиняемый настаивал на том, что вопрос решился благодаря его вмешательству и в случае отказа руководства компании в даче взятки разбирательство будет возобновлено.

В итоге представители компании обратились в правоохранительные органы.

Мужчину задержали 12 октября 2017 года во время получения денег. По результатам расследования ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 431 УК (подстрекательство к даче взятки), ст. 209 УК (мошенничество). На его имущество наложен арест.