Судьба ЕГУ решится до конца февраля

Глава группы по связям со СМИ представительства Еврокомиссии в Литве Агне Казлаускайте сообщила о подписании Евросоюзом соглашения со Шведским агентством международного развивающего сотрудничества (SIDA), в рамках которого будет оказана помощь Европейскому гуманитарному университету.

«Позицию по поводу дальнейшего финансирования Евросоюз примет с учетом изменений, которые произойдут в ближайшие полтора года и после обсуждения с Центром оценки качества обучения», — приводит DELFI со ссылкой на BNS слова представителя ЕК.

В конце декабря прошлого года об отрицательной оценке этой высшей школы заявил Центр оценки качества обучения, он также заявил, что такая оценка является основанием для лишения разрешения на проведение обучения и деятельности с ним связанной.

Как отмечается, негативные оценки ЕГУ получал и в 2014 году, тогда университет получил аккредитацию только на третий год. В новом отчете отрицательную оценку получило стратегическое управление ЕГУ и (или) художественная деятельность. ЕГУ, в свою очередь, сообщил, что не согласен с негативными результатами оценки университета.

Вице-министр образования Литвы Гедрюс Вилюнас утверждает, что судьба университета решиться до конца февраля.