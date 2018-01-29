Мать Владислава Казакевича заявляет, что над ее сыном в тюрьме издеваются

Сотрудники могилевской тюрьмы № 4 издеваются над заключенным Владиславом Казакевичем, отбывающим срок за убийство во время нападения на торговый центр «Новая Европа» в Минске в октябре 2016 года.

С таким заявлением к могилевскому правозащитнику Борису Бухелю обратилась мать Владислава Казакевича Ольга Можейко.

«С ее слов, у Владислава, у которого и так были проблемы со зрением, отобрали очки, в результате чего он стал совсем плохо видеть. При этом написать жалобу или письмо он не может, поскольку ему не дают пишущих предметов и бумагу», — рассказал Бухель правозащитному сайту mspring.online.

Также Ольга Можейко пожаловалась на то, что ее сын практически все время проводит в штрафном изоляторе. «Она считает, что сотрудники тюрьмы придираются к малейшим нарушениям, вроде пыли в камере, после чего сразу отправляют его в ШИЗО», — сказал Бухель.

Правозащитник намерен обсудить данный вопрос на заседании общественной наблюдательной комиссии при Главном управлении юстиции Могилевского облисполкома. Он считает, что могилевскую тюрьму №4 нужно проверить, так как сигналы об издевательствах над заключенными поступали оттуда и ранее.

«Я посоветовал родителям направить также письменное обращение в комиссию. Мы не намерены ни в коем случае оправдывать ужасное преступление, которое совершил Казакевич. Однако нужно понимать, что у каждого человека есть права, и государство их нарушать не должно. Завтра на месте Владислава ведь может быть кто угодно», — подчеркнул Борис Бухель.

Владислав Казакевич приговорен к 15 годам лишения свободы. В его отношении заведено уголовное дело по факту нападения на охранников в шкловской колонии № 17, где он находился до перевода в Могилев.