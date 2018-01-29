В Пинском районе 35-летняя женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери

Жительница Пинского района подозревается в убийстве своей новорожденной дочери.

Труп новорожденной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками на теле был обнаружен вечером 26 января в квартире 35-летней местной жительницы.

По предварительному заключению экспертизы, смерть ребенка наступила от механической асфиксии либо от кровоизлияния в мозг из-за перелома костей черепа. В убийстве новорожденной подозревается ее мать, сообщает БЕЛТА.

Управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). Сейчас женщина находится в Пинском межрайонном родильном доме, у ее палаты выставлен конвой.