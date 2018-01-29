Видеоблогер Кулешов заплатит 5 тыс. долларов за информацию о поджигателях его «Фольксвагена»

Витебский видеоблогер Евгений Кулешов, чей «Фольксваген-Пассат» сожгли на прошлой неделе, готов заплатить пять тысяч долларов за информацию о поджигателях.

Как заявил Кулешов в своем новом ролике, он верит, что правоохранители приложат все усилия для пустановления преступников.

Со своей же стороны видеоблогер объявил награду за любую достоверную информацию о тех, кто сделал это. По его словам, такие люди не должны жить в нашем обществе.

По подозрению в совершении поджога задержан директор одной из витебских СТО, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В настоящее время назначен ряд экспертиз.

Уголовное дело возбуждено ч. 2 ст. 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.