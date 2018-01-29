Два магазина бытовой техники ограбил за полчаса в Витебске мужчина, отбывающий домашнюю «химию»

26 января в Витебске молодой мужчина буквально за полчаса ограбил два магазина бытовой техники.

В 16:15 в Первомайский РОВД обратилась администрация магазина «Электросила», где посетитель похитил с прилавка наушники за 42,9 рубля, а в 16:25 с похожим заявлением позвонили из «Короны Техно» — там мужчина украл ноутбук стоимостью около 1700 рублей.

Оба магазина находятся недалеко друг от друга на проспекте Строителей. Кражи произошли с разницей примерно в полчаса.

Наушники у молодого человека получилось вынести незаметно, а вот при краже ноутбука сработала сигнализация, и вдогонку за вором бросился охранник. Пытаясь скрыться от преследователя, грабитель забежал на стройку, где его задержали рабочие, которые стали свидетелями погони. Мужчина был передан прибывшим на место сотрудникам милиции, сообщает БЕЛТА.

Задержанный оказался неработающим 1990 года рождения, ранее судимым. Сейчас мужчина находится на так называемой домашней «химии».

Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела за грабеж (ч. 1 ст. 206 УК).