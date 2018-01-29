В Минске погиб бетонщик, упавший с шестого этажа строящегося дома

Утром 28 января плотник-бетонщик упал с высоты шестого этажа строящегося жилого дома по проспекту Дзержинского в Минске. В результате полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте.

Как сообщает управление Следственного комитета по Минску, в момент происшествия мужчина в одиночку выполнял монолитные работы у края площадки.

Согласно предварительным данным, он прошел инструктаж, а также имел необходимые средства защиты — каску и страховочный пояс для закрепления к тросу.

Коллеги погибшего рассказали следователям, что в тот день мужчина жаловался на плохое самочувствие.

Фото sk.gov.by