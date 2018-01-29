Под Калугой в ДТП с белорусским авто погибли четыре человека

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в воскресенье, 28 января, в Калужской области на 234-м километре автодороги М-3 «Украина».

В результате лобового столкновения «Фольксваген-Пассата» (на нем были регистрационные номера Республики Беларусь) и «Фольксваген-Гольфа» погибли четыре человека: двое мужчин 35-ти и 27-ми лет, а также 30-летняя женщина (находились в «Гольфе») и один 37-летний пассажир (в «Пассате»).