Российских паралимпийцев в нейтральном статусе допустят к Играм в Пхёнчхане

Исполком Международного паралимпийского комитета принял решение о допуске 35 российских атлетов в качестве нейтральных спортсменов на XII Паралимпийских зимних игр 2018 года, которые пройдут южнокореском Пхёнчхане.

Во время пресс-конференции президент МПК Эндрю Парснонс отметил: «Хотя членство ПКР остается приостановленным, они добились значительного прогресса, и мы должны признать это. В настоящее время российские паралимпийцы проходят регулярные испытания и являются одними из самых тщательно изученных спортсменов в мире. Под наблюдением ВАДА теперь мы теперь еще больше уверены в том, что антидопинговая система в России больше не скомпрометирована и не коррумпирована. Мы также стали свидетелями поведенческих и культурных изменений, которые, как мы надеемся, когда-нибудь окажут позитивное влияние на чиновников в Российской Федерации».