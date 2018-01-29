Беларусь ожидает в марте 12 млн евро от Всемирного банка

Дополнительный займ в 12 млн евро на развитие лесного хозяйства ожидает Беларусь в марте от Всемирного банка.

Как сообщил 29 января на пресс-конференции в Минске министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, указ, касающийся этого займа, в настоящее время находится на согласовании в Администрации президента, пишет БелаПАН.

Глава ведомства напомнил, что ранее Всемирный банк выделил заем на 41 млн долларов и на сегодняшний день освоено 78% этой суммы.

«12 млн евро необходимо для того, чтобы построить еще три центра по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в Могилевском, Щучинском и Речицком опытных лесхозах», — отметил министр.

Он сообщил, что средства первого займа пошли на закупку техники для пожаротушения, малогабаритной техники для рубок ухода и заготовления древесины (127 машин закуплено, в лесхозы поступило уже 40). Кроме того, была закуплена техника для производства древесной топливной щепы, а также для начала строительства специализированных центров.

По словам министра, на последних переговорах представители Всемирного банка отметили высокую эффективность освоения средств займа.

«Возвращать средства мы уже начали. За первый транш уже рассчитались в сроки согласно договору. Этот новый заем также очень льготный: по ставке меньше одного процента с отсрочкой на пять лет и рассрочкой платежа на семь лет. Он будет погашаться за счет средств предприятий», — отметил глава ведомства.

Министр сообщил, что в прошлом году начато строительство современных центров по выращиванию посадочного материала, которые специалисты называют «лесными роддомами».

Данные комплексы позволят реализовывать лесопосадочный материал как на внутреннем рынке, так и на внешних. Первый центр планируется открыть в марте в Ивацевичах, к концу мая — в Глубокском опытном лесхозе, в октябре — на базе Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра в Щемыслицах. К 2020 году планируется, что 30% посадочного материала будет производиться именно с закрытой корневой системой, что увеличивает его качество и приживаемось.