СМИ: Меркель готовит себе преемницу

Пока действующий федеральный канцлер Ангела Меркель пытается создать коалицию с СДПГ, в ее партии — Христианско-демократическом союзе — начали раздаваться голоса об обновлении организации.

Канцлер, похоже, уже определилась с фаворитом в качестве своей преемницы. Как сообщает Spiegel, это действующий премьер-министр Заарланда Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая достаточно популярна в партии.

С другой стороны, для кандидата на пост канцлера ей все еще не хватает общенационального политического опыта, пишет rusverlag.de.

Как отмечается, именно в этом Меркель намеревается оказать ей поддержку. На зондирующих переговорах с СДПГ Крамп-Карренбауэр уже выступала в двух рабочих группах в качестве руководителя переговоров.

Ходят слухи, что Меркель хочет предложить ей министерскую должность в новой Большой коалиции. Согласно информации Spiegel, ее переезд в Берлин является уже решенным делом. Тот факт, что в октябре прошлого года премьер-министр Заарланда выступала на Дне Германии Союза молодежи, является явным свидетельством этого.

Еще одна кандидатура, которая неоднократно называется в качестве преемника Меркель, — Йенс Шпан.

Парламентский статс-секретарь в последние месяцы проявил себя в качестве критика канцлера. Его лозунг: ХДС должен снова стать более консервативным.

Именно это Меркель, похоже, хочет предотвратить. Модернизацию ХДС она рассматривает как свое наследие. Возможный федеральный канцлер Крамп-Карренбауэр могла бы сохранить наследие Меркель.