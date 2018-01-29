Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину для учений в 2018 году

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7428, которым парламент одобрил его решение о допуске подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2018 году для участия в учениях.

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину для учений в 2018 году

Так, в частности, закон предусматривает допуск в Украину иностранных военнослужащих для участия в украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2018» и «Си Бриз — 2018», многонациональных учениях «Светлая Лавина — 2018» и «Чистое Небо — 2018» и украинско-румынских учениях «Ривериан — 2018», сообщает 112.ua.

 

 

Фото пресс-службы президента Украины


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Тэги: Украина военные учения Персона: Петр Порошенко

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