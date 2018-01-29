60 собак и кошек будут ждать своих хозяев на благотворительной выставке «Дорога домой»

Благотворительная выставка бездомных животных «Дорога домой» пройдет 4 февраля в столичном Дворце детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). Хозяев будут ждать 60 собак и кошек.

С 14:00 до 18:00 гости смогут поближе познакомиться с четвероногими участниками акции, а волонтеры расскажут про каждого из них, о характере и особенностях, чтобы все, кто захотят взять домой пушистого друга, смогли сделать осознанный выбор.

Всех новых владельцев, которые встретят своих питомцев на благотворительной выставке, ждут бесплатные консультации ветеринара.

Весь день на мероприятии будет работать палатка помощи, куда любой желающий сможет принести корм, медикаменты и игрушки для тех животных из приютов, которым еще не посчастливилось найти любящую семью.

Гостей благотворительной акции ждет развлекательная программа: выступления белорусских артистов, различные мастер-классы и конкурсы, а также специальные подарки от бренда Purina.